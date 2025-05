Mulher morta pelo marido foi com ele a disputa de casais no 'Domingo Legal'

Até se separar, o casal permaneceu junto por 16 anos e teve três filhos, de 14, 7 e 5 anos. No domingo à noite, Amanda deixou os filhos com o marido e saiu com amigas. Ao voltar para casa, notou que o carro do marido estava perto de sua casa e pediu para desembarcar fora do portão. Depois desapareceu.

A polícia conseguiu imagens em que Ribeiro aparece carregando o corpo da ex-mulher, com o auxílio de outra pessoa. Ele inicialmente negou o crime, segundo a polícia, mas, ao ser confrontado com as imagens, acabou confessando. O corpo foi lançado no rio Tietê.

Ribeiro está preso e, segundo a polícia, vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver.