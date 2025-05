Sebastião Salgado foi homenageado na França em março; veja

"Quantos amigos perdi, quando estava em Goma [na República Democrática do Congo], durante os quatro anos em Goma. Nós éramos todos fotógrafos. Quatro fotógrafos foram assassinados, e eu estou aqui. Então, para mim, estar vivo com 80 anos é um privilégio enorme", completou.

A exposição contou com seus trabalhos realizados na África entre 1984 e 1985, sobre os danos causados pela seca e pela fome no continente. Além deste, foram relembradas coleções de fotografias sobre imigração e a série Outras Américas, cujo foco é a América Latina.

Ele também relatou um pouco de sua experiência sobre as fotografias do proletariado e da classe trabalhadora. "Fotografando trabalhadores, eu pude ver que uma outra maior revolução estava acontecendo [...] Fui atrás dessa reorganização da família humana que estava acontecendo no mundo."

"Quando você olha minhas fotografias de trás para frente, você tem a impressão de que eu fui um cara malandro. Coisíssima nenhuma. Eu simplesmente me situei no momento histórico em que eu vivi", finalizou o fotógrafo.

