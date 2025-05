Sebastião Salgado anunciou a aposentadoria em 2024: 'Eu vivi tanto e vi tantas coisas'

Morreu nesta sexta-feira, 23, na França, aos 81 anos, Sebastião Salgado, um dos maiores nomes da fotografia mundial. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra.

No ano passado, o fotógrafo mineiro já havia anunciado sua aposentadoria do trabalho de campo em entrevista ao jornal britânico The Guardian. À época, ele destacou motivos de saúde que o levaram à decisão e afirmou que seguiria com projetos em exposições.

Salgado vivia com sequelas de uma doença sanguínea causada por malária tratada inadequadamente na Indonésia e problemas na coluna causados por uma mina terrestre em Moçambique.