Otaviano Costa revela que casamento à distância com Flávia Alessandra 'deu ainda mais tempero'

Com quase 19 anos de casados, Otaviano Costa e Flávia Alessandra estão vivendo uma nova dinâmica: o relacionamento à distância. Desde que assumiu o comando do programa Melhor da Noite, exibido ao vivo de São Paulo pela Band, o apresentador passou a dividir a rotina entre duas casas - uma na capital paulista e outra no Rio de Janeiro, onde vive a família.

Segundo ele, apesar do desafio, isso só trouxe benefícios para a vida a dois. "A distância deu ainda mais tempero pra nossa vontade de querer estar junto. A gente gosta de se pegar, de estar grudado, de passar o dia inteiro juntos... Continua muito gostoso pra gente", contou em entrevista ao Gshow.

"O desafio é ter duas casas. Estou me estruturando aqui em São Paulo, criando um espaço confortável pra elas [Flavia e as filhas Giulia e Olívia] também, porque é um projeto de longo prazo. Amo São Paulo, mas sou mais apaixonado pela nossa casa e pela nossa vida no Rio", admitiu.