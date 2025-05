Obra de Sebastião Salgado continuará sendo clamor pela solidariedade, diz presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, em nota oficial divulgada nesta sexta-feira, 23, a morte do fotógrafo Sebastião Salgado. Disse que "sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade".

"Me sinto profundamente triste com o falecimento de Sebastião Salgado, ocorrido na manhã desta sexta-feira. Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade", disse o presidente.

Lula disse que "Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas: usava também a plenitude de sua alma e de seu coração".