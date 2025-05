O que significa Labubu, brinquedo chinês que virou febre no Brasil?

Outras febres como os Sonny Angels, SkullPandas e bonecos Hirono também fazem parte do desejo de consumo de colecionadores de "blind boxes".

No caso do Labubu, vendido pela Popmart tanto em "blind boxes" quanto separadamente, as caixas custam em torno de 22 dólares, cerca de R$ 127 na cotação atual. Eles não são vendidos no Brasil de forma oficial, apenas por importadoras.

Entretanto, após o monstrinho ganhar fama, colecionadores começaram a revender algumas das versões mais desejadas a preços maiores. Versões especiais, como a de colaboração com a Coca Cola, também são mais caras: a edição especial da "Pronounce" custa 120 dólares (aproximadamente R$ 685).

Apesar de serem uma febre recente aqui no Brasil, os Labubus são famosos há algum tempo na Ásia e chegaram aos Estados Unidos no começo do ano. A cantora do grupo de k-pop Blackpink, Lisa, apareceu utilizando o brinquedo em abril de 2024.

De onde vieram os Labubus?

Os Labubus são monstrinhos do tipo elfo, criados por Kasing Lung e vendidos exclusivamente pela Popmart, marca que vende "blind boxes" e itens de colecionador.