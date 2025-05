Ministros do governo repercutem morte do fotógrafo Sebastião Salgado no X

Os ministros do governo Lula repercutiram nesta sexta-feira, 23, na rede social X, a morte do fotógrafo Sebastião Salgado.

Reconhecido internacionalmente, Salgado morreu aos 81 anos em Paris, França. Ele deixa sua mulher Lélia Wanick Salgado, e dois filhos, Juliano e Rodrigo. O fotógrafo nasceu em 8 de fevereiro de 1944, na cidade Aimorés, interior de Minas Gerais. Ele é conhecido por ter registrado seres humanos vivendo em condições subumanas, e em trabalhos que chamaram a atenção para a importância da preservação do meio ambiente e da justiça social.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que Salgado, com suas fotografias, "revelou as belezas e injustiças do mundo".