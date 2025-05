Ex-apresentador da Globo retira 20% do pulmão devido a câncer

O jornalista e ex-apresentador da TV Vanguarda, afiliada da Globo, Jonas Almeida, de 45 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer no pulmão. Nessa quinta-feira, 22, ele foi submetido a uma cirurgia para retirar 20% do órgão.

Kelly Maria, mulher do jornalista, o acompanhou no hospital e atualizou sobre seu estado de saúde em suas redes sociais . Ela compartilhou em sua conta no Instagram uma foto sorridente ao lado do médico responsável pela cirurgia, o especialista Alexandre de Oliveira, e comemorou: "Acabou! Jojô está bem! Estou indo ficar com ele agora. E esse é o anjo da nossa vida. Doutor Alexandre, obrigada por tudo."

Jonas revelou o diagnóstico ao público um dia antes de sua cirurgia. "É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados", explicou em um vídeo nas redes sociais.