O que significa o emoji de teleférico, que está se espalhando pelas redes sociais

O fenômeno tem como base um estilo de comédia que vem ganhando força entre jovens nas redes: o humor nonsense ("sem sentido", em português). Nessa vertente, o sentido literal das coisas é substituído por associações aleatórias, que muitas vezes fazem rir justamente por não terem lógica. É o caso de usar um teleférico como resposta para algo engraçado, em vez de um emoji convencional de riso.

Outros emojis também já passaram por transformações de sentido parecidas. O emoji de berinjela, por exemplo, tornou-se um símbolo associado a conteúdo sexual, assim como o pêssego. Há ainda casos mais sutis, como o uso de carinhas tristes em contextos de afeto ou carinho.

A velocidade da viralização surpreendeu até mesmo o próprio John Casterline. Em um vídeo posterior, ele afirmou não esperar que a ideia ganhasse tanta adesão. "Era só uma piada sobre emojis esquecidos. Mas agora as pessoas estão rindo com isso, e do jeito mais estranho possível", disse.