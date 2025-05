Luana Piovani discute com brasileiros em praia de Portugal

Luana Piovani desabafou em sua conta no Instagram nessa quarta-feira, 21, após um episódio que viveu em uma praia em Cascais, distrito de Lisboa, em Portugal, onde mora há alguns anos. A atriz se irritou com um grupo de brasileiros que, segundo ela, estava com um cachorro solto, sem coleira, e Luana não gostou nada da situação.

Nos stories da rede social, ela relatou que o animal teria se aproximado da sua cachorra, chamada Lola, gerando um desentendimento. "Quatro brasileirinhos otários, ridículos, gente cafona, né? Porque é um povo sem educação, com um cachorro que estava sem trela na praia que veio arrumar confusão com a minha boneca chamada Lola", começou.

A atriz contou ainda que a situação acabou saindo do controle. "Eu dei um baile neles, e aí o cara olhou para mim e falou: ‘Você é muito mala, né?’. Eu falei: ‘Cara, que vergonha que você me dá, brasileiro andando com cachorro sem trela e você achando que sou eu a errada?’", contou.