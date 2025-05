Jeremy Renner relata experiência extracorpórea após acidente: 'Não queria voltar'

Renner ainda admitiu um sentimento curioso que teve ao ser revivido. "Não queria voltar [ao meu corpo]. Eu me lembro, me trouxeram de volta e fiquei muito bravo."

"Vi meu globo ocular e fiquei tipo ‘ah, droga, estou de volta’. Vi minhas pernas e pensei ‘é, isso vai doer mais tarde’. Fiquei tipo ‘beleza, deixe-me continuar respirando.’"

Apesar do desagrado com o fim da experiência extracorpórea, sua quase morte o fez repensar sua filosofia de vida. "Fez com que eu - um homem que não queria voltar [à vida] - realmente pudesse estar de volta e viver nos meus termos como capitão do meu próprio navio", disse Renner. "Vou viver a vida como quero e para mais ninguém. Isso é muito claro. O ruído foi arrancado."

Em 1º de janeiro de 2023, Renner foi atropelado por seu próprio limpa-neve de sete toneladas enquanto tentava ajudar a tirar o veículo de um parente que estava preso na neve. Na ocasião, o ator de Gavião Arqueiro quebrou vários ossos, além de ter sofrido um colapso pulmonar e problemas no fígado.

Renner contou mais sobre sua vida e sobre a experiência do acidente em seu livro, My Next Breath: A Memoir, lançado em abril de 2025.