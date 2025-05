Fim de semana em SP tem Virada, C6, festival de jazz e mais; veja destaques da programação

23/5, sexta, 21h - A dupla formada por Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira faz um show de lançamento do álbum Um Brinde ao Mestre Cartola, que celebra 50 anos do disco Cartola e a vida e obra do músico. Clássicos como As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho e Preciso Me Encontrar fazem parte do repertório. Onde: Sesc Vila Mariana - R. Pelotas, 141, Vila Mariana. Quanto: R$ 60.

BNegão

23/5, sexta, 21h - Uma das vozes do Planet Hemp, BNegão se apresenta no Sesc Pinheiros com Metamorfoses, Riddims e Afins, seu primeiro trabalho solo. O disco une sonoridades do Hemisfério Sul com ritmos periféricos. Onde: Sesc Pinheiros - R. Pais Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 70.

Lô Borges e Beto Guedes

23/5, sexta, 22h - Os dois ícones da MPB se reúnem na apresentação Esquina & Canções no Espaço Unimed. Tanto Lô quanto Beto tiveram papel essencial na produção de Clube da Esquina, um dos maiores álbuns da música brasileira. Cada um fará shows individuais, mas, ao final, os artistas vão tocar uma música juntos. Onde: Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 200/R$ 480.

