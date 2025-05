Filme de Wong Kar-Wai ganha sessões especiais 25 anos depois

O Cine Reag Belas Artes celebra com sessões no domingo os 25 anos da estreia do filme Amor à Flor da Pele, do diretor Wong Kar-Wai. A exibição terá sonorização ao vivo, de Guilherme Chiappetta, ao lado dos músicos Eduardo Contrera e Mathews Alves. A iniciativa integra o projeto Belas Sonoriza.

O filme trata de um amor proibido. Em 1961, em Hong Kong, Chow (Tony Leung), editor-chefe de um jornal local, muda-se com a mulher para uma pensão populosa, para onde também vão a secretária Su Li-zhen (Maggie Cheung Man-yuk) e seu marido. Logo, porém, eles descobrem que seus companheiros estão tendo um caso, o que torna também suspeita a sua relação.

Kar-wai desenvolve a história com o uso de elipses, sugerindo por meio de olhares e frases incompletas. Uma série de dúvidas permeia a história ao mesmo tempo que apresenta um amor sofrido, mantido por silêncios, gestos e olhares. "Como Amor à Flor da Pele trata de um segredo, fiz o possível para tratar a história como tal", comentou Kar-wai em entrevista ao Estadão na época do lançamento do filme.