Evanildo Bechara, gramático e membro da ABL, morre aos 97 anos

Evanildo Bechara, gramático e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), morreu aos 97 anos nesta quinta-feira, 22.

Ele estava internado em um hospital em Botafogo, no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pela ABL e a causa divulgada foi falência múltipla dos órgãos. No ano passado, o acadêmico havia fraturado o fêmur e lutava contra as sequelas desde então.

Bechara ocupava a Cadeira nº 33 da ABL, eleito em 11 de dezembro de 2000, na sucessão de Afrânio Coutinho.