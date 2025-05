'Caso Diddy': Kid Cudi testemunha hoje; veja o que disseram ex-assistente, psicólogo e policial

O rapper nascido e criado em Cleveland, conhecido por usar calças skinny e vencedor do Grammy, tem sido celebrado há muito tempo por seu hip-hop alternativo e música emocional que entrelaça gêneros de maneiras surpreendentes.

Blogs de música e outros críticos rapidamente se interessaram pelo single de Cudi de 2007, Day ‘n’ Nite, com seu estilo cantado único que mais tarde apareceu em seu debute de sucesso em 2009, Man on the Moon: The End of the Day como Day ‘n’ Nite (Nightmare). Os hits do álbum incluíram Pursuit of Happiness (Nightmare) e é um dos discos de rap mais influentes das últimas duas décadas.

Em setembro, Day ‘n’ Nite foi certificado como diamante pela Recording Industry Association of America. Cudi começou como uma espécie de protegido de Kanye West, quando o então rapper sem controvérsias incluiu Cudi em sua gravadora G.O.O.D. Music em 2008. Cudi saiu em 2013. Ele participou do The Blueprint 3 de Jay-Z e do marcante 808s & Heartbreak de West.

Cudi sempre teve um olhar e ouvido voltados para a inovação. Em 2022, seu álbum Entergalactic foi lançado junto com uma comédia romântica adulta animada da Netflix de mesmo nome, que ele disse à Associated Press que permitiu que ele "explorasse o abstrato".

Qual é o envolvimento de Kid Cudi com Combs e Cassie?

Cassie, ou Cassandra Ventura, tem sido a testemunha central do julgamento com seus relatos de anos de violência e abuso sexual. Ela testemunhou que Combs organizou para que ela conhecesse Cudi em 2011 para trabalhar em música. Os dois começaram a namorar logo depois, e ela disse que conseguiu um telefone secreto para se comunicar com Cudi.