Morre a atriz Dorinha Duval, a primeira Cuca do 'Sítio do Picapau Amarelo'

Dorinha Duval, atriz que interpretou a primeira Cuca de Sítio do Picapau Amarelo, morreu nesta quarta-feira, 21, aos 96 anos de idade. A notícia foi confirmada por sua filha, Carla Daniel, por meio de um post em sua conta no Instagram.

"É com tristeza, mas alívio, que nos despedimos. Mãe, avó, amiga e que nos trouxe bons momentos de alegria para o público brasileiro", escreveu.

Dorah Teixeira, conhecida como Dorinha Duval, nasceu no ano de 1929, em São Paulo. A atriz interpretou Cuca no Sítio do Picapau Amarelo, seu papel de maior sucesso, em 1977.