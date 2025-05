Jornal americano publica matéria com livros inventados por IA e enfurece leitores; entenda

A edição de domingo, 18, do jornal americano Chicago Sun-Times virou alvo de críticas após a publicação de uma lista de leitura com livros inexistentes e matérias com fontes inventadas, todos gerados por inteligência artificial (IA). O conteúdo fazia parte de uma seção especial de 64 páginas intitulada ‘Índice de calor: seu guia para o melhor do verão’.

O jornal afirmou em nota que a seção foi feita por um parceiro externo e não teve participação da equipe editorial. A publicação digital da lista foi retirada do ar, e os assinantes da versão impressa não serão cobrados pela edição.

Entre as recomendações de leitura, estavam títulos fictícios atribuídos a autores reais, como Nightshade Market, supostamente de Min Jin Lee, e Boiling Point, creditado a Rebecca Makkai. Ambos os livros não existem. O nome do jornalista freelancer Marco Buscaglia, autor da lista, aparece em outras reportagens do jornal, como uma matéria sobre redes sociais que também cita especialistas fantasmas.