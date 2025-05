Fernanda Torres, Xuxa, Preta Gil e mais artistas recebem Ordem do Mérito Cultural

Artistas como Xuxa, Fernanda Torres, Ary Fontoura e Preta Gil receberam uma honraria do Ministério da Cultura, a Ordem do Mérito Cultural (OMC), nesta terça-feira, 20. A premiação foi entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a intenção de condecorar personalidades com "relevantes contribuições prestadas à cultura brasileira."

Fernanda Torres, uma das homenageadas com a medalha Grã-Cruz, esteve junto de Walter Salles e Marcelo Rubens Paiva, que também receberam a honraria. Eles relembraram Eunice Paiva, mãe do escritor cuja história de vida foi o enredo do filme Ainda Estou Aqui, que concedeu um Oscar de Melhor Filme Internacional ao Brasil.

A OMC possui três graus de medalhas, sendo a Grã-Cruz de maior distinção. Também foram entregues medalhas de Comendador (para contribuições de destaque) e Cavaleiro (para contribuições relevantes em sua área), bem como a premiação de entidades envolvidas com a produção de cultura no Brasil.