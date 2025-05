Fábio de Melo diz que está 'a um passo de desistir' após polêmica com gerente de cafeteria

Após o desfecho do gerente, o padre declarou que o desrespeito não foi pessoal, mas uma violação do Código de Defesa do Consumidor. "Lamento muito que ele tenha sido demitido, não sei o histórico dele, como ele liderava a loja. Só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da Lei do Direito do Consumidor", disse.