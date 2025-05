Claro fecha parceria com Cinépolis o oferecerá 50% de desconto em ingressos de cinema

A Claro anunciou uma parceria com a rede de cinemas Cinépolis para oferecer, a partir desta quarta-feira, 21, 50% de desconto em ingressos de cinema. Assim, clientes da Claro com planos pós-pago móveis e residenciais passam a pagar meia entrada nas 410 salas da rede, presentes em 42 cidades de 20 estados brasileiros.

O desconto vale para qualquer dia da semana, inclusive feriados, em todas as salas e unidades da rede, com opção de adquirir até quatro ingressos por mês, conforme a quantidade de serviços contratados com a operadora.

De acordo com a diretora de Marketing, Branding e Comunicação da Claro, Ane Lopes, a parceria reflete os investimentos da empresa em iniciativas que reforçam a experiência do cliente com a marca.