'Vale Tudo': saiba quando irá ao ar cena da primeira noite de amor de Maria de Fátima e Afonso

As reviravoltas em Vale Tudo já começaram, e os acontecimentos prometem se intensificar em breve. Depois de separar Raquel (Tais Araújo) de Ivan (Renato Góes), o próximo passo de Maria de Fátima (Bella Campos) é acabar de vez com o namoro dele com Solange Duprat (Alice Wegmann).

Odete Roitman vai fazer tudo para que Afonso descubra que Fátima "está apaixonada por ele". E para ajudar ainda mais a cúmplice, Odete contrata o mesmo personal trainer do filho, Igor, para ajudá-la nas tramoias.

Solange ficará desconfiada da amiga e do namorado