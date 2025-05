Rosa Montero é confirmada na Flip 2025; espanhola é autora de 'O Perigo de Estar Lúcida'

Rosa também discute como isso afeta particularmente as mulheres: a condição feminina é abordada com frequência na obra da autora. No livro, ela mescla gêneros literários, característica presente também em outros trabalhos e um reflexo dos anos dedicados ao ofício de jornalista.

Outros livros da autora publicados no Brasil são Lágrimas na Chuva (HarperCollins), A Boa Sorte, A Louca da Casa, e a coletânea Nós, Mulheres (todos pela Todavia).