Netflix divulga vídeo inédito de bastidores da segunda temporada de 'Wandinha'

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 20, um vídeo de bastidores da segunda temporada de Wandinha. Além de cenas inéditas dos novos episódios, a prévia conta com entrevistas com membros do elenco, incluindo Jenna Ortega (Wandinha), Catherine Zeta-Jones (Mortícia) e Luis Guzmán (Gómez), e com os criadores Alfred Gough e Miles Millar.

No vídeo, Gough e Millar falam sobre expandir a mitologia de A Família Addams, cuja história original foi lançada nas tirinhas de jornal de Charles Addams, e sobre construir um mistério que supere o da primeira temporada.

Zeta-Jones também fala sobre ter uma presença maior nos novos episódios, podendo inclusive exibir suas habilidades com esgrima em cena com Ortega.