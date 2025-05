Fabiana Justus explica inchaço após ter reação ao transplante de medula

Um ano após passar por um transplante de medula óssea no tratamento contra a leucemia, Fabiana Justus, de 38 anos, atualizou sobre seu estado de saúde aos seus seguidores do Instagram. A influenciadora, que é filha do empresário Roberto Justus, contou que está lidando com uma reação comum nesse tipo de procedimento: a GVHD, sigla para doença do enxerto contra o hospedeiro.

"É como se fosse assim: a medula ataca partes do corpo do receptor, porque ela entra no corpo e não reconhece onde está, por mais compatível que seja", explicou. Apesar de a medula do doador ser 100% compatível com a dela, esse tipo de resposta do organismo é considerada esperada por médicos, segundo a própria Fabiana.

Para controlar a GVHD, ela precisou iniciar um tratamento à base de corticoides - o que trouxe novos desafios. "São doses altas, e o corpo sente de várias maneiras", contou. Um dos efeitos colaterais mais temidos por ela é o risco de desenvolver diabetes, além do inchaço, o que a motivou a intensificar sua rotina focada em bem-estar.