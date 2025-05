Eduardo Sterblitch revela que dono da RedeTV! pediu sua demissão; saiba o motivo

Eduardo Sterblitch relembrou sua passagem na RedeTV! e alegou que o dono da emissora pediu sua demissão por comportamento indecente. Ele falou sobre o assunto no Papo de Segunda, do GNT, exibido nesta segunda-feira, 19.

O apresentador explicou que o episódio aconteceu quando se vestia de Freddie Mercury prateado para o Pânico. "Imagina um prêmio da Globo, uma estreia de novela, todo mundo com as melhores roupas, e aí vem um cara pintado de prata com sunga, querendo te entrevistar", começou.

Ele disse que, em certa ocasião, Hebe Camargo foi jantar com os donos da RedeTV! e Sterblitch acabou sujando de tinta um terno de 60 mil dólares de Amilcare Dallevo, um dos donos da emissora.