Denzel Washington discute com fotógrafo no tapete vermelho de Cannes

Denzel Washington discutiu com um fotógrafo que o incomodou durante sua passagem pelo tapete vermelho do Festival de Cannes, que ocorreu nessa segunda-feira, 19. Homenageado com uma Palma de Ouro honorária, o ator viralizou nas redes sociais após apontar o dedo e "dar uma bronca" no profissional.

O especialista em leitura labial Jeremy Freeman explicou ao portal do jornal americano Daily Mail o que foi dito na ocasião. No vídeo, o fotógrafo toca em Denzel e o ator se aproxima. Ele diz: "Ei, mais, mais uma vez pare."

"Eu vou te falar, pare, pare, não coloque suas mãos em mim novamente", continua Denzel. O fotógrafo ri para Denzel e o ator continua: "Estou falando com você, pare, ok?".