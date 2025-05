Ídolo da comédia estadunidense e apresentador da cerimônia do Oscar em 2025, Conan O’Brien dará voz a um dos novos personagens de Toy Story 5. Em vídeo compartilhado em seu Instagram, o comediante anunciou que foi escalado como Smarty Pants ("espertinho", em tradução livre) na nova animação.

"Não é louco? Franquia lendária! Esses filmes são incríveis. Eu não consigo acreditar", disse O’Brien, antes de fazer piada sobre sua "negociação" com a Disney. "Inicialmente, eu queria o papel de Woody, mas esse papel já está prometido para Tom Hanks [que dublou o boneco cowboy nos primeiros quatro filmes]. Eu disse ‘vocês já fizeram isso, sabe? Entraram numa rotina, não acham?’ E eles responderam ‘Não, é o Tom Hanks, o papel é dele.’"

O apresentador ainda tentou convencer o estúdio a lhe dar o papel de Buzz, dublado na franquia por Tim Allen, antes de aceitar a sugestão do estúdio. "Eles me mostraram esse novo personagem, Smarty Pants. É o melhor personagem de todos. Prefiro muito mais esse personagem. Nem quero mais interpretar Woody ou Buzz, mesmo que me implorasse. Eu sou o Smarty Pants, estou amando!"