'Vale Tudo': 5 cenas da novela para você ficar de olho nesta semana

A novela Vale Tudo traz uma série de desfechos, continuações e criações de tramas no decorrer dos capítulos desta semana (19 a 24 de maio). Confira abaixo algumas das principais cenas previstas para irem ao ar nos próximos dias:

1 - Após se separar de Ivan (Renato Góes), Raquel (Taís Araújo) vai em direção ao apartamento do ex para uma conversa, mas se depara com Heleninha (Paolla Oliveira) na porta do prédio. Ele entra no carro da Roitman, deixando Raquel totalmente arrasada. (Segunda, 19, e terça, 20)

2 - Numa briga em família, Odete Roitman (Debora Bloch) acusa Afonso (Humberto Carrão) de ter vazado dados sigilosos da TCA. Na sequência, o filho vai enfrentar a própria mãe. (Terça, 20, e quarta, 21)