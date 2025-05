Nicole Kidman pede que cineastas escrevam papéis melhores para mulheres

Nicole Kidman foi homenageada na noite de domingo, 18, no Women in Motion Awards, evento de gala que acontece durante o Festival de Cannes em celebração às mulheres na indústria cinematográfica. Ao receber o prêmio em reconhecimento a sua trajetória, a atriz de 57 anos defendeu o reforço de talentos femininos e pediu por papéis melhores para as mulheres nas telas.

Em seu discurso, Nicole reafirmou uma promessa feita no festival em 2017: que trabalharia com uma diretora mulher a cada 18 meses. Nos últimos oito anos, colaborou com 27 diretoras, entre projetos para cinema e para TV. "Você pode falar sobre isso e dizer que apoia, mas realmente precisa fazer o trabalho [que é estar em filmes dirigidos por mulheres]", disse.

"Existem tantas mulheres extraordinárias por aí, e, quando você começa a procurar, elas estão apenas esperando para serem encontradas. Então, continuo com esse compromisso hoje, mas não apenas com diretoras. Continuo com mulheres roteiristas, cinegrafistas e equipes técnicas", reforçou a atriz.