Nicole Kidman diz que sequência de 'Da Magia à Sedução' será 'divertida e mágica'

Em Cannes, Nicole Kidman deu uma prévia do que os fãs podem esperar da sequência de Da Magia à Sedução, sucesso de 1998 que ela estrelou ao lado de Sandra Bullock. O longa será dirigido por Susanne Bier, que já trabalhou com as duas estrelas no passado. "Nós duas pensamos ‘é o triângulo perfeito’, porque nos conhecemos tão bem e poder trabalhar juntas em algo que é divertido e mágico é legal", disse Kidman durante a mesa redonda Kering’s Women in Motion.

"Acho que os fãs ficarão bem satisfeitos", continuou ela, garantindo que a sequência será fiel tanto ao tom do filme original quanto ao livro de Alice Hoffman que inspirou a franquia. "Estamos conscientes da importância que essas personagens e esse filme têm para tantas pessoas. Não vamos reinventar a roda. Vamos nos inspirar nos livros de Alice Hoffman, assim como o primeiro filme, e também seremos honestas à cronologia de quantos anos se passaram [entre o primeiro e o segundo longa]."

A atriz também comparou o novo filme a Babygirl, drama elogiado protagonizado por ela em 2024 sobre uma CEO que assume um risco ao começar um caso com um jovem estagiário. "[Da Magia à Sedução 2] vai ter uma mensagem bem diferente."