Lucimar de 'Vale Tudo' inspira 270 mil mulheres a buscarem informações sobre pensão alimentícia

Ingrid Gaigher está apenas em sua segunda novela na carreira, mas sua atuação em Vale Tudo já está resultando em impactos na vida real. Após cena em que sua personagem, a faxineira Lucimar, entra com pedido de pensão alimentícia para o filho, a Defensoria Pública informou a atriz que registrou 4,5 mil acessos por minuto no aplicativo do órgão, com usuárias buscando informações sobre o direito à pensão, resultando em 270 mil acessos em uma hora.

"Recebi uma mensagem da Defensoria e fiquei completamente emocionada. Isso mostra o poder que a novela tem no Brasil. É muito gratificante fazer parte de algo que tem um alcance tão rápido e tão potente", disse Gaigher em entrevista ao Correio Braziliense. "Lucimar tem algo de coro da novela. Ela fala o que muita gente pensa, mas não diz", afirmou, dizendo estar se divertindo com o trabalho.

A atriz revelou que pesquisou muito para construir Lucimar, entrevistando diaristas e mães solo, além de assistir a palestras e procurar por estudos sobre a pensão alimentícia. "Queria entender onde está a dor, mas também onde está a força e a criatividade dessas mulheres que fazem de tudo pelos filhos."