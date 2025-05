Julgamento de Diddy: cantora descreve episódio de violência contra Cassie em restaurante

Richard foi embora no carro com o casal. Na ocasião, Cassie disse que estava "envergonhada" pelo ocorrido e repreendeu Diddy por agir daquela maneira em público. Logo, foi agredida mais uma vez. "Ele a agarrou pelo pescoço, deu-lhe um tapa na boca", contou a testemunha.

Cassie prestou depoimento contra o rapper na última terça-feira, 13. A cantora foi a testemunha mais aguardada do processo e relatou com detalhes a rotina de abusos que viveu ao longo do relacionamento com ele.

P. Diddy, de 55 anos, foi preso em setembro de 2024 e enfrenta acusações que incluem tráfico sexual, estupro, agressão, formação de quadrilha e transporte para fins de prostituição. Ele está detido desde então no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, e pode pegar prisão perpétua caso seja condenado.