Filho de Ringo Starr é demitido novamente da banda The Who; entenda idas e vindas

Pete finalizou a postagem com o nome de quem tomará o lugar de Zak: "Scott Devours, que trabalhou na banda solo de Roger, se juntará ao The Who para nossos shows finais. Por favor, o recebam bem."

Entenda as idas e vindas do baterista

Desde 1996, Zak Starkey fez parte da The Who na bateria. Junto de Roger Daltrey, Pete e Simon Townshend, Loren Gold e Jon Button, a banda britânica se apresentava no evento beneficente Teenage Cancer Trust, tradicional série de shows britânica da qual Daltrey é organizador, quando ocorreu um desentendimento entre ele, que é vocalista, e Zak.

Zak é filho de Ringo Starr, baterista dos Beatles. Durante a última música da apresentação, The Song Is Over, Daltrey reclamou abertamente da bateria de Starkey. "Para cantar essa música, preciso ouvir a tonalidade, e não consigo. Só tenho a bateria fazendo ‘bum, bum, bum’. Não consigo cantar isso. Desculpem, pessoal", disse à plateia.

Em 16 de abril, o grupo anunciou a separação de Zak da bateria do The Who. Entretanto, no sábado, 19, ele retornaria aos palcos, após uma reconciliação.

Pete Townshend confirmou, por meio de um comunicado, que houve falhas de comunicação que precisaram ser resolvidas "de forma pessoal e privada por todas as partes", e que isso foi feito com sucesso. Segundo ele, houve um pedido para que Starkey ajustasse seu estilo de bateria para o formato atual da banda, sem orquestra, e o baterista concordou.