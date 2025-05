Duda Nagle faz balanço de luta com Popó e revela que quebrou 'apenas o nariz'; veja resultado

Duda Nagle mostrou os hematomas que sofreu no rosto após a luta com Acelino Popó de Freitas, no Fight Music Show 6, no último sábado, 17, em São Paulo. Depois de resistir por seis rounds, o ator falou em suas redes sociais que quebrou ‘apenas o nariz’.

Em vídeo, Duda comentou sua performance, fez elogios ao adversário e refletiu sobre os bastidores do confronto. "Minha primeira luta de boxe, logo com Popó, sem palavras ali para descrever a carreira dele como lutador. E aqui, fazendo um balanço no dia seguinte da luta, como vocês podem ver, tô (sic) com a cara amassada, mas, até aqui, saí inteiro, só quebrei o nariz", contou Duda.

"Mas tô (sic) bem, tô (sic) inteiro, costela, corpo, meu rosto aqui também de leve, mas incrível, cara, uma experiência realmente desafiadora, porque são várias camadas diferentes, né, de complexidade, de desafio", complementou.