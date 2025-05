Conheça Silveira, cachorro 'reitor' da UFSM que viralizou nas redes

Um dos assuntos que domingou as redes sociais neste domingo, 19, foi Silveira. No X (antigo Twitter), surgiram até brincadeiras sobre organizar uma excursão para conhecer o cachorro "reitor" da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul.

Silveira é um cachorro sem raça definida que vive na universidade e faz muito sucesso por lá - e nas redes sociais, é claro. Quem está à frente dos cuidados com ele é o Zelo, projeto de conscientização e auxílio de animais abandonados da UFSM.

O mascote ganhou um perfil próprio no Instagram em setembro de 2023, onde são compartilhadas fotos de seu dia a dia, e são divulgadas ONGs de causa animal e informações importantes sobre saúde e bem-estar dos pets. Na página, ele é descrito como "pró-reitor de Assuntos Caninos (PRAC-UFSM)" e coleciona mais de 21 mil seguidores.