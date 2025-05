'Casa Smurf': Fernanda Lima mostra refúgio da família após reforma

Fernanda Lima abriu as portas de sua recém-reformada casa de sítio, localizada no interior de São Paulo. Em sua conta no Instagram, a apresentadora mostrou detalhes do imóvel, adquirido por ela e pelo marido, Rodrigo Hilbert, para ser o lugar onde pretendem viver a aposentadoria no futuro.

"Eu e o Rodrigo somos apaixonados pela vida na roça. Agora, a gente achou esse lugar no interior de São Paulo que a gente acha que é o lugar onde vamos aposentar e viver", contou.

O local foi apelidado de "Casa Smurf". "A gente colocou o nome dela de 'Casa Sonho', mas aí veio o Rodrigo e resolveu apelidar de ‘Casa Smurf’, porque ela é toda azul por fora", explicou Fernanda.