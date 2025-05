Cacá Diegues é homenageado no Festival de Cannes

Para Vigo Me Voy é uma referência à Bye Bye Brasil, um filme sobre uma companhia de teatro que cruza o país. O filmes levou o cineasta a concorrer por uma Palma de Ouro.

Diegues esteve uma dúzia de vezes em Cannes, a maioria delas para apresentar filmes, mas também como membro do júri, lembrou Diogo Dahl, produtor do documentário.

"Hoje ele volta poeticamente em forma de filme", disse na exibição.

"Cacá, além de cineasta, lutou muito pelo cinema brasileiro, pela continuidade do cinema brasileiro, pela democracia, pela liberdade, pelo protagonismo negro", afirmou Karen Harley, codiretora do filme, junto a Lírio Ferreira, também presente.

Por coincidência do calendário, na véspera estreou O Agente Secreto, do brasileiro Kleber Mendonça Filho, que concorre à Palma de Ouro.

Para Vigo Me Voy entrou no concurso Olho de Ouro, que premia o melhor documentário de todas as categorias.