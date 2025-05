Brunna Gonçalves revela que Zuri nasceu de cesárea e dá detalhes sobre o pós-parto

Acompanhada da equipe obstétrica, a bailarina disse que tentou várias alternativas para a bebê voltar à posição ideal, mas sem sucesso. Diante da situação, o mais seguro foi realizar a cesariana.

"A Zuri estava pélvica, que é sentada, e um parto normal, natural, de uma criança pélvica é muito perigoso. Então, o que é indicado é fazer cesárea. E aí, nós marcamos e Zuri veio ao mundo", detalhou nos Stories do Instagram.

Sobre o pós-parto, Brunna confessou que tem muita limitação devido à cesariana. "A maioria do tempo eu fico deitada, sentada. Está me limitando muito, isso me irrita. Porque para ir no banheiro é um caos", disse.

Apesar da dificuldade, a bailaria está amparada por uma grande rede de apoio, que inclui Ludmilla, sua mãe, a sogra e os cunhados. "Minha mãe fica com ela na madrugada, enquanto eu descanso. Enfim, está sendo muito mais tranquilo com essa rede de apoio", finalizou.