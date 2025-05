'Vale Tudo': Afonso trai Solange com Maria de Fátima; saiba quando cena irá ao ar

Afonso se casará com Maria de Fátima

Depois de muitas tramoias entre Maria de Fátima e Odete, Afonso irá terminar o namoro com Solange por ciúmes e vai se casar oficialmente com Maria de Fátima, que continuará o romance com César (Cauã Reymond).

A novela terá um salto de tempo de um ano. Raquel estará bem sucedida e mudará o visual e a forma de se vestir. Ivan já estará casado com Heleninha. E muitas outras reviravoltas em Vale Tudo prometem surpreender o telespectador.