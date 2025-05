The Town anuncia Jason Derulo, Luísa Sonza, Natasha Bedingfield e mais atrações pop

O line-up do The Town está com novidade. Neste sábado, 17, o festival confirmou novos nomes que sobem aos palcos do evento nos dias 12 e 13 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os destaques, estão Jason Derulo, Luísa Sonza, Natasha Bedingfield e CeeLo Green.

No dia 12, Jason Derulo se apresenta antes dos Backstreet Boys no palco Skyline. Com hits como Talk Dirty e Savage Love, o cantor chega embalado pelo novo álbum Nu King. No mesmo dia, CeeLo Green traz sua mistura de soul, pop e R&B com sucessos como Crazy e Forget You.

Ainda no dia 12, o palco The One terá atrações 100% brasileiras, com Luísa Sonza como atração principal. Pedro Sampaio, Duda Beat e Di Ferrero completam o line-up do dia.