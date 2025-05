Rapper francês Werenoi morre aos 31 anos, pouco antes de se apresentar em show

Com 6,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, ele ocupava o topo das paradas no país. Entre os seus maiores sucessos estão as faixas Scarface, Solitaire, Laboratoire, Chemin d’or e Ciao.

Ele havia lançado seu quarto álbum, Diamant Noir, há poucas semanas, e estava em fase de divulgação do projeto com shows exclusivos. Em comunicado publicado antes do evento em Lyon, os organizadores anunciaram a noite como "uma experiência única" com "o número um do rap francês".

O artista foi uma das principais atrações da 40ª edição do tradicional festival Francofolies de La Rochelle, em 2023. No ano seguinte, foi reconhecido e levou o prêmio de Álbum do Ano no Les Flammes - uma das mais importantes premiações da música urbana francófona - por Carré.

Werenoi nasceu na periferia de Montreuil, nos arredores de Paris, e era de origem camaronesa.