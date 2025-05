Protagonista de 'Malhação', Daniela Carvalho viveu como faxineira na Europa: 'Não é demérito'

Em 2010, Daniela Carvalho conquistou o público adolescente como Catarina, protagonista da 18ª temporada de Malhação, na Rede Globo. Na trama, ela fazia par romântico com Bruno Gissoni. Atualmente, com 38 anos, a atriz leva uma vida bem diferente no Canadá, ao lado do marido, o colombiano Juan Diaz, e dos dois filhos do casal.

Desde sua última aparição na televisão, em Orgulho e Paixão (2018), Daniela se afastou das novelas para viver uma série de experiências fora do Brasil. Em 2019, embarcou para a Irlanda, onde estudou inglês e trabalhou como faxineira durante um intercâmbio. A decisão foi estratégica: o país europeu permite conciliar trabalho e estudo, e a atriz queria investir em sua formação artística.

Em seu canal no YouTube, ela compartilhou vídeos do dia a dia com a limpeza de residências e restaurantes, o que gerou reações diversas nas redes sociais. "Muita gente tem preconceito. Mas é um trabalho honrado e difícil. A gente tem que valorizar. Não é demérito", disse em entrevista ao O Globo, em 2020. Segundo ela, muitos se espantaram com a nova realidade: "‘Meu Deus, ela está fazendo faxina’, diziam. E eu tentava acalmar as pessoas".