Ana Paula Renault atualiza estado de saúde após cirurgia : 'Nenhuma intercorrência'

Ana Paula Renault, de 43 anos, apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 16, pela primeira vez após ter sido internada para uma cirurgia de hérnia de disco de emergência na quinta-feira, 15. A apresentadora, ainda em recuperação, tranquilizou o público e garantiu estar bem.

"Já fiz a cirurgia, realmente foi uma cirurgia de emergência e correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência", informou Ana Paula, ainda no hospital, em vídeo nos stories do Instagram.

A ex-BBB relembrou os sintomas que a fizeram procurar a unidade de saúde: "Imagina chegar no pronto-socorro já com dores fortíssimas e perda do movimento do pé esquerdo. Eu não conseguia movimentar os dedos do pé! Então só passam as piores coisas pela cabeça da gente. E tudo por causa de uma hérnia de disco".