Yamandu Costa se defende contra denúncia de agressão e abuso

Ela conta: "Uma mulher com quem Yamandu se relacionou durante três meses sofreu, nesse período, violência física, psicológica e sexual. No dia 1º de maio, em Lisboa, Yamandu agrediu essa mulher em frente ao próprio filho, que é uma criança. No dia seguinte, voltou a agredi-la em público, no Tejo Bar, onde várias pessoas presenciaram essa agressão."

"Essa sobrevivente também relata ter sido abusada sexualmente por Yamandu enquanto estava inconsciente, depois de ele tê-la dado comprimidos para dormir", completou, em vídeo que também continha um relato forense do abuso.

"Já há uma denúncia formal com provas, mas os processos legais são muito demorados [...] Violência é crime e tem que ser enfrentada."

Sobre as alegações, foi realizado um exame que confirma a presença de Lorazepam no sangue da vítima. A defesa do compositor respondeu que o exame teria sido feito dias após o ocorrido: "Nas conversas mantidas com Yamandu, a própria acusadora admite fazer uso contínuo de substâncias dessa natureza. O exame não permite aferir autoria, dose ou tempo da ingestão."

As mensagens de texto, que segundo Inês configuram abuso psicológico, também foram contestadas pela defesa, que alegou uma "edição seletiva" do conteúdo mostrado no vídeo.

Antonio e Henrique, advogados de Yamandu, também apresentaram uma carta da proprietária do estabelecimento em que ocorreu confusão, em que ela relata ter visto uma discussão acalorada, mas que não acarretou em agressão, e uma carta da ex-mulher do cantor, Elodie Bouny, que defende o pai de seu filho baseado no relacionamento que mantiveram por cerca de 18 anos.