Rihanna quebra hiato musical com nova faixa para trilha sonora de 'Smurfs'

Rihanna voltou a soltar a voz nesta sexta-feira, 16, e lançou Friend of Mine, faixa que integra a trilha sonora do novo filme dos Smurfs, produzido pela Paramount Pictures. A novidade chega quase três anos após seu último trabalho musical, Lift Me Up, feito para a trilha de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, e quase uma década desde o álbum Anti, de 2016.

O retorno acontece em um momento especial da vida pessoal de Rihanna, que está grávida do terceiro filho com A$AP Rocky.

Ela também empresta a voz para a protagonista Smurfette, na versão original em inglês do longa animado. A trama ainda traz nomes como John Goodman, James Corden, Octavia Spencer, Nick Kroll e Sandra Oh. Na versão dublada, o público brasileiro ouvirá Bruno Gagliasso, Jennifer Nascimento, Diego Martins e Tatá Estaniecki.