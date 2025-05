Preta Gil recebe visita de Ivete Sangalo em meio a tratamento de câncer nos Estados Unidos

Preta Gil chegou em Washington, nos Estados Unidos, na terça-feira, 13, onde dará continuidade ao tratamento contra o câncer. Nessa quinta-feira, 15, a cantora recebeu a visita de Ivete Sangalo, sua grande amiga.

Mesmo atualizando as redes sociais com menos frequência em meio ao tratamento, Preta usou os stories do Instagram para mostrar o encontro com a cantora. "Eu e ela sempre juntas. Ivete, te amo", legendou.

Além de Ivete, ela também posou ao lado da amiga Malu Barbosa e da médica Renata Saretta, que a acompanham no país.