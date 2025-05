Lady Gaga se apresentará em evento da Netflix

Além de novidades de suas principais produções originais, a edição de 2025 do TUDUM contará com uma apresentação de Lady Gaga. Na manhã desta sexta-feira, 16, a Netflix anunciou, em vídeo publicado no YouTube, que a Mother Monster marcará presença no evento, marcado para acontecer em 31 de maio, às 21h (horário de Brasília), em Los Angeles. O TUDUM será transmitido pela própria plataforma de streaming.

"Oi, Little Monsters! Acabei [de me apresentar] em Copacabana, estou a caminho de Singapura, e depois vejo vocês no TUDUM!", disse Gaga no vídeo compartilhado pelo streaming. Na legenda, a Netflix confirmou que a cantora tocará "uma música imperdível" no palco do evento.

O TUDUM 2025 contará com novidades de Emily em Paris, Frankenstein, Um Maluco no Golfe 2, Casamento às Cegas, One Piece, Outer Banks, Round 6, Stranger Things, Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out e Wandinha, com atores e realizadores das produções apresentando prévias e conteúdos inéditos.