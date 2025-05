Justin Bieber nega ter sido abusado por Sean 'Diddy' Combs

Fontes próximas de Bieber ouvidas pelo portal Radar Online confirmaram que o canadense não sofreu qualquer agressão de Combs e que ele era mais próximo do filho do rapper na época em que eles passaram tempo juntos. Segundo as fontes, as interações entre os dois músicos eram completamente "performáticas".

Diddy está sendo julgado por tráfico sexual, coação, distribuição de drogas e uso de armas de fogo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que conduz o caso, afirma ter evidências de que o rapper e produtor liderou uma rede de exploração sexual por mais de duas décadas. Se condenado, ele pode passar o resto da vida na prisão.