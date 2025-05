Joaquin Phoenix se emociona com aplausos no Festival de Cannes

O ator Joaquin Phoenix se emocionou com a recepção de Eddington no Festival de Cannes. O filme, que fez sua estreia no evento francês nesta sexta-feira, 16, foi ovacionado por cinco minutos.

Veja um vídeo divulgado pela revista americana Variety

Novo trabalho do cineasta Ari Aster, de Hereditário, Midsommar e Beau Tem Medo, a trama é ambientada numa pequena cidade interiorana dos Estados Unidos durante a pandemia. Phoenix interpreta o xerife da cidade, em conflito com o prefeito, personagem de Pedro Pascal.