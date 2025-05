Foo Fighters demite baterista Josh Freese após dois anos: 'Decepcionado'

Os fãs do Foo Fighters foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira, 16, com o anúncio da demissão do baterista Josh Freese, após dois anos na banda.

O músico foi quem comunicou a decisão do grupo em um breve comunicado, no qual afirma que está "decepcionado" e que nunca havia sido demitido em sua vida.

"Os Foo Fighters me ligaram na segunda de noite para dizer que decidiram ‘seguir em uma direção diferente com seu baterista’. Nenhum motivo me foi oferecido. De qualquer forma, eu curti os dois últimos anos com eles, dentro e fora do palco, e eu apoio o que quer que eles achem que é melhor para a banda", iniciou Freese.